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«Чекаємо гарних новин» – Резніков після розмови з міністеркою оборони Німеччини

За словами Олексія Резнікова, сторони обговорили надання Німеччиною озброєння Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсує «гарні новини».

«Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини», – написав він утвіттері.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони.

У червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000, які Німеччина пообіцяла ще у квітні.

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