В Україні з’явилися перші німецькі гаубиці Panzerhaubitze – Резніков

Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000 від Німеччини, повідомив міністр оборони Олексій Резніков 21 червня.

«В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze 2000 з підготовленими українськими екіпажами… Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000», – заявив Резніков.

Міністр оборони висловив впевненість, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний «ефективно застосує їх на полі бою».

Він також подякував Німеччині за підтримку, зазначивши, що Україна продовжує розраховувати на її збільшення.

Український посол у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що ця країна планує надати сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 приблизно з 22 червня.