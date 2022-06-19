Меркель заявила про готовність бути посередником на переговорах між Україною та Росією

Колишня канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що готова стати посередником у мирному врегулюванні війни між Росією та Україною, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

В інтерв’ю виданню RND політик уточнила, що «не відкидає» такої ролі для себе в майбутньому, проте нині обговорень цієї теми немає.

Меркель розповіла, що до свого звільнення з посади федеральної канцлерки в грудні 2021 року намагалася запобігти війні, але не досягла успіхів. За її словами, Путін більше не був готовий до самітів у «нормандському форматі» («нормандська четвірка» – група з врегулювання конфлікту на сході України, утворена у 2014 році, до неї увійшли керівники РФ, України, Німеччини та Франції). При цьому Меркель не змогла «створити додатковий дискусійний формат для Росії та Європи щодо порядку європейської безпеки».

Колишня канцлерка заявила також, що не вважає, що Кремль чекав на її відхід для того, щоб розпочати війну в Україні. На думку Меркель, її відставка могла бути лише одним із факторів поряд із виборами у Франції, виведенням військ з Афганістану та відсутністю прогресу у реалізації Мінських угод.

На початку червня Анґела Меркель дала своє перше інтерв’ю після відставки Der Spiegel. У ньому вона теж говорила про війну РФ проти України і, зокрема, заявила, що не вважає себе винною в тому, що війні не вдалося запобігти.

«Дипломатія не є неправильною тільки тому, що вона не спрацювала. Тому я не розумію, чому я маю говорити, що це було неправильно, і я не вибачатимуся за це, – заявила Меркель.

Наприкінці 2021 року Меркель заявляла, що не буде займатися політикою і вирішувати політичні конфлікти, як піде з посади.

Наступник Анґели Меркель на посаді федерального канцлера Олаф Шольц різко засудив російське вторгнення та схвалив постачання в Україну зброї. У тому числі у квітні ФРН оголосила про готовність поставити в Україну танки та важке озброєння. Однак до середини червня ці поставки так і не розпочалися, за що Шольца критикують як усередині країни, так і ззовні.

В інтерв’ю виданню DPA 17 червня Шольц заявив, що зброя, у тому числі реактивні системи залпового вогню та протиракетні системи, буде поставлена та «прибуде вчасно», але після того, як українські військові отримають відповідну підготовку. Затримки канцлер пояснив тим, що Німеччина спочатку мала виконати зобов’язання щодо постачання, що існували до війни.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі обмежені та досягнуті значними втратами для російських військ через потужний опір України.