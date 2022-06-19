РФ за добу втратила 250 своїх військових в Україні – Генштаб ЗСУ

Росія за останню добу втратила 250 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках, йдеться в повідомленні.

За даними українського командування станом на ранок 19 червня, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

приблизно 33 600 військових,

1468 (+3 за добу) танків,

3577 (+4) бойових броньованих машин,

745 (+6) артилерійських систем,

235 (+2) РСЗВ,

98 засобів ППО,

216 літаків,

181 (+1) гелікоптер,

598 (+4) БПЛА оперативно-тактичного рівня,

130 (+1) крилатих ракет,

14 кораблів /катерів,

2523 (+10) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

55 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецька та Лисичанська, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, заявив співрозмовник видання.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Так само невідомі точні дані втрат України. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень. Через два тижні після цієї заяви, 15 червня, в інтерв’ю американському новинному порталу Axios голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що кожного дня на Донбасі гинуть або зазнають поранень 1000 українських військових, приблизно – 200-500 загиблих щодня.