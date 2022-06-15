Постачання газу до Німеччини «Північним потоком» скоротилися на 40% – «Газпром»

Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив про зниження на 40 відсотків постачань до Німеччини газопроводом «Північний потік». За даними компанії, одна з газових турбін компанії Siemens, встановлена на компресорній станції та відправлена на техобслуговування в Канаду, не була повернена до Росії через санкції за російське вторгнення в Україну.

«Газпром» знизить постачання газу через «Північний потік-1» у зв’язку із затримкою ремонту агрегатів компанією Siemens», – заявили в компанії.

«Газпром»каже, що готовий гарантувати постачання лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайного обсягу у 167 млн кубометрів. Така ситуація триватиме щонайменше до кінця року, стверджує російський газовий монополіст.

Влада Німеччини заявляє, що поки немає загрози дефіциту палива.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини вкладе близько 10 мільярдів євро в Gazprom Germania – колишню дочірню компанію російського «Газпрому», щоб врятувати її від банкрутства. В уряді підтвердили існування плану щодо виділення кредиту компанії одним із державних банків, проте не назвали точну суму.

Агенція Bloomberg із посиланням на джерела повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації Gazprom Germania, щоб «не дратувати» Путіна. При чому міністр економіки країни Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації компанії. Gazprom Germaniа або його дочірнім компаніям у Німеччині належать газові сховища та мережі дистрибуції газу, у тому числі для критично важливих галузей.

Німеччина до російського вторгнення в Україну брала у Росії понад 50 відсотків всього імпортованого газу. Влада заявила про необхідність позбавлення енергетичної залежності, однак визнає, що для цього необхідно кілька років.