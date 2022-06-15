Шольц відмовився від повної націоналізації німецького підрозділу «Газпрому», щоб «не дратувати» Путіна – Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації колишнього німецького підрозділу «Газпрому» Gazprom Germania, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Як повідомили співрозмовники агентства, німецький канцлер вважає, що таке рішення «може роздратувати президента Росії Володимира Путіна» і призвести до припинення постачання російського газу.

Агентство пише, що на повній націоналізації підрозділу «Газпрому» наполягав міністр економіки Роберт Хабек.

Уряд Німеччини вирішив взяти компанію, яка опинилася під санкціями, під довгострокове зовнішнє управління. З 4 квітня компанією управляє Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA). Крім того, за даними Reuters і Spiegel, німецька влада хоче забезпечити Gazprom Germania багатомільярдною позикою – від ризиків можливого банкрутства. Може йтися про суму у 9-10 млрд євро.

Група Gazprom Germania володіє в Німеччині сховищем газу та має глобальну торгову команду з філіями у Лондоні та Сінгапурі.

1 квітня «Газпром» припинив участь у Gazprom Germania та всіх її активах. Росія запровадила санкції проти закордонних «дочок» «Газпрому» 11 травня. Тоді ж віцеканцлер ФРН Роберт Хабек заявив, що колишні дочірні підприємства російської компанії перестали отримувати газ.