Німеччина вкладе до 10 мільярдів євро на порятунок колишньої «дочки» «Газпрому» – Bloomberg

Німеччина готує інвестиційний пакет для підтримки колишнього німецького дочірнього підприємства російського «Газпрому», повідомляє агентство Bloomberg. За словами джерел із фінансових кіл, які цитує видання, розмір кредиту може становити від п’яти до десяти мільярдів євро.

Після того, як Євросоюз наклав економічні санкції на Росію через вторгнення в Україну, російський «Газпром» залишив європейський ринок, проте оператор GAZPROM Germania може зберегти важливу роль на ринку газу в країнах Євросоюзу.

За словами співрозмовників Bloomberg, кредит має видати німецький державний банк KfW; підписання договору може відбутися вже цього тижня.

З моменту свого заснування у 1990 році GAZPROM Germania GmbH на 100% належала російському «Газпрому». Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і Євросоюз наклав на неї економічні санкції, «Газпром» відмовився від дочірньої компанії.

Навесні 2022 року вона перейшла до тимчасового управління німецького державного регулятора енергетичної галузі – Bundesnetzagentur. У травні президент Росії Володимир Путін заборонив російським бізнесам укладання будь-яких угод із іноземними дочірніми компаніями «Газпрому», в тому числі і з GAZPROM Germania GmbH.