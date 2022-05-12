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Росія заборонила укладати угоди з колишніми «дочками» «Газпрому»

До списку санкцій потрапила 31 компанія. 30 із них належать Gazprom Germania

Уряд Росії опублікував список іноземних компаній, щодо яких запроваджують санкції. Більшість їх належить до групи Gazprom Germania. Це колишнє дочірнє підприємство російського «Газпрому».

Із компаніями заборонено здійснювати будь-які угоди, у тому числі платежі й операції з цінними паперами. Також вводиться заборона експорту їм сировини й продукції, виробленої у Росії.

До списку санкцій потрапила 31 компанія. 30 із них належать Gazprom Germania.

На початку квітня – на тлі санкцій, запроваджених після російського масштабного вторгнення в Україну – уряд Німеччини тимчасово націоналізував компанію: до 30 вересня колишня «дочка» «Газпрому» перебуватиме під управлінням Федерального мережевого агентства Німеччини.

Також санкції РФ наклала на компанію EuRoPol GAZ S.A. – власника польської ділянки газопроводу «Ямал-Європа». Наприкінці квітня Польща запровадила санкції проти «Газпрому». Обмеження передбачають заморожування прав на акції й інші цінні папери, а також припинення виплати дивідендів. Після цього «Газпром» припинив постачання газу до Польщі.

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