ЄС пропонує добровільне 15-відсоткове скорочення споживання газу

Європейська комісія запропонувала запровадити добровільне 15-відсоткове скорочення цільового споживання газу для країн Європейського Союзу у разі припинення поставок російського палива до Європи.

«Ми повинні підготуватися до можливого повного припинення поставок російського газу», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі 20 липня.

Вона додала, що такий сценарій можливий.

«Росія шантажує нас. Росія використовує енергетику як зброю. І тому в будь-якому випадку, будь то часткове, серйозне відключення російського газу або повне припинення російського постачання, Європа повинна бути готова», – додала фон дер Ляєн.

Згідно з пропозицією, 15-відсоткове скорочення триватиме з 1 серпня до 31 березня наступного року і розраховуватиметься на основі середнього споживання кожної країни за той самий період протягом 2016-2021 років.

Комісія може зробити обмеження обов’язковим, якщо вирішить, що в ЄС існує значний ризик серйозного дефіциту газу.

Для того, щоб пропозиція була прийнята, потрібна згода кваліфікованої більшості 15 членів із 27, або ж країн ЄС, які представляють щонайменше 65 відсотків населення блоку.

Дипломати ЄС мають обговорити пропозицію 22 липня з метою затвердження на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС 26 липня.

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив про владу, яку може мати президент Росії Володимир Путін, застосовуючи як зброю експорт енергоресурсів та придушуючи економіку країн блоку.

«Часткове припинення поставок газу вже впливає на зростання Європи, а повне припинення може бути значно серйознішим», — попередив МВФ у своєму блозі.

В установі додали, що валовий внутрішній продукт таких країн-членів, як Угорщина, Словаччина та Чехія, може скоротитися на до 6 відсотків.

З 11 липня Росія зупинила прокачування природного газу до Німеччини газопроводом «Північний потік». Про це було оголошено заздалегідь – оператор газопроводу, компанія Nord Stream AG, стверджує, що йдеться про планову профілактику, яка триватиме до 21 липня.

Однак у Німеччині та інших країнах ЄС побоюються, що на тлі протистояння, пов’язаного з війною в Україні, подача газу може й не відновитись – що призвело б до гострої енергетичної кризи в Європі.