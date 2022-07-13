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Ембарго на російський газ у новому пакеті санкцій Євросоюзу не буде – премʼєр Чехії

За його словами, «необхідно дотримуватись правила, згідно з яким санкції мають надавати більший вплив на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції».

Заборона на імпорт російського газу не увійде до сьомого пакету санкцій Євросоюзу, заявив агенції Reuters премʼєр-міністр Чехії Петро Фіала.

За його словами, проблематично вводити обмеження на імпорт енергоносіїв, оскільки «необхідно дотримуватись правила, згідно з яким санкції мають надавати більший вплив на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції». Він наголосив що низка країн ЄС дуже залежить від російського газу.

Як розповів Фіала, у новий пакет санкцій увійде заборона на імпорт золота з Росії. Також планується розширити персональні санкції та список продукції подвійного призначення, експорт якої до Росії заборонено.

Прем'єр-міністр зазначив, що сьомий пакет санкцій буде представлено найближчим часом.

Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже шість пакетів санкцій щодо Росії. 21 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського союзу потрібен якнайшвидше.

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