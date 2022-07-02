«Обидва згодні з необхідністю 7-го пакету санкцій ЄС щодо РФ і працюємо над цим» – Кулеба про розмову з Боррелем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель мали телефонну розмову 2 липня. Про це повідомив очільник українського МЗС. І наголосив, що вони узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ «Групи двадцяти» (G20) і обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидаткою у ЄС.



«У нашій сьогоднішній телефонній розмові Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом в ЄС, і узгодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ «Групи двадцяти». Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо РФ і працюємо над цим», – написав Кулеба в твітері.

Саміт «Групи 20» планується в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія.

G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і сподівається, що захід відбудеться без участі Росії. Водночас Джоко Відодо, президент Індонезії повідомив раніше, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений. 27 червня помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що формат участі голови Кремля наразі уточнюється, попередньо, Путіна запросили взяти участь особисто.

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Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже шість пакетів санкцій щодо Росії. 21 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського союзу потрібен якнайшвидше.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.

1 липня президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту підписали спільну заяву про досягнення повноцінного членства в ЄС.