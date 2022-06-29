Британія запроваджує нові санкції проти оточення Путіна – під них потрапила його двоюрідна сестра

Велика Британія оголосила про нові санкції, спрямовані проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив Форін Офіс 29 червня.

До списку підсанкційних осіб потрапив близький соратник Путіна Володимир Потанін – другий найбагатий чоловік у Росії з оцінкою статків у понад 30 мільярдів доларів.

За заявою міністерства закордонних справ, Потанін «продовжує накопичувати багатства, підтримуючи режим Путіна, купуючи «Росбанк» і акції «Тінькофф Банку» у період після вторгнення Росії в Україну».

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Санкції передбачають заморожування активів, заборону на поїздки та транспортні обмеження, які визначають як кримінальний злочин проліт або приземлення будь-яких російських літаків у Великій Британії, а також надають уряду повноваження вилучати літаки, які належать визначеним російським фізичним і юридичним особам, із реєстру повітряних суден Великої Британії, навіть якщо особа, на яку накладено санкції, не перебуває на борту.

Відомство наголошує, що під санкції також потрапила Анна Цивілєва – двоюрідна сестра Путіна і президентка відомої російської вуглевидобувної компанії АТ Kolmar Group. Її чоловік Сергій Цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області.

Пара «значно виграла» від стосунків з Путіним, зазначає Форін Оффіс. Під санкції також потрапляє АТ Kolmar Group.

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«Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто й ніщо не є поза їх досяжністю, включно з найближчим оточенням Путіна», – йдеться в коментарі речника уряду.

У заяві йдеться, що британський уряд також накладає санкції на групу російських громадян і компаній за їхню участь у «репресіях цивільного населення та підтримці» режиму Башара Асада в Сирії. Відомство назвало це «викриттям зловмисної діяльності Росії по всьому світу».

Відтоді, як Москва розпочала вторгнення в Україну 24 лютого, Британія запровадила санкції проти понад 1000 російських громадян і 120 компаній.