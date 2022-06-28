Лідери G7 пропонують запровадити «стелю ціни» на російську нафту

Країни «Групи семи» (G7) пропонують іншим державам приєднатися до обмежень на імпорт російської нафти і нафтопродуктів і не транспортувати російську нафту, закуплену за ціною, вищою за певний максимум. Про це йдеться у підсумковому комюніке за підсумками саміту G7, який завершився у Німеччині.

Самі країни, що входять до G7 – США, Велика Британія, Японія, Канада, Франція, Німеччина й Італія – вже запровадили повне або часткове ембарго на російську нафту – у зв’язку з масштабним вторгненням Росії до України.

Вони, однак, вказують на те, що через зростання цін на світовому ринку Москва продовжує отримувати значні доходи від продажу палива. Тепер країни G7 розраховують домовитися з іншими державами про запровадження цінової «стелі» для закупівлі російської нафти. Поки що неясно, яким чином може бути введений такий механізм.

У підсумковій заяві також сказано, що країни «Групи семи» вивчать інші заходи, щоб «не дозволити Росії отримувати прибуток від військової агресії». Зокрема, йдеться про зниження залежності від російських технологій, що використовуються в ядерній енергетиці.

У комюніке також йдеться про необхідність поступової відмови від вуглеводневого палива, проте через екстраординарні обставини називаються допустимими нові інвестиції в газовий сектор. До 2035 року економіка країн G7, однак, повинна позбавитися залежності від вуглеводнів.

Окреме комюніке присвячене продовольчій безпеці, у тому числі у зв’язку з російською агресією в Україні. У заяві наголошується, що країни Заходу не запроваджуватимуть санкції проти продовольчого сектору, і вони не торкнуться імпорту продовольства з Росії.

Раніше країни G7 у спільній заяві засудили російське вторгнення в Україну і пообіцяли продовжувати надавати Україні допомогу, в тому числі постачання озброєнь, з метою допомогти їй захистити себе й обрати своє майбутнє.

«Україна має вирішити, якими будуть мирні домовленості, без зовнішнього тиску та впливу», – сказано у документі. У ньому йдеться також про гуманітарну й економічну допомогу, а також про надання допомоги громадянам Росії, яких переслідує російська влада – у тому числі незалежних журналістів, правозахисників й опозиціонерів.

Виступаючи після завершення саміту, його «господар» – канцлер Німеччини Олаф Шольц – наголосив, що зустріч продемонструвала єдність лідерів демократичних країн у підтримці України. Він також сказав, що для України потрібен аналог «плану Маршалла» щодо відновлення її економіки після війни.

Більшість лідерів країн «Групи семи» вирушають із Німеччини до Мадриду, де сьогодні відкривається саміт НАТО. Війна РФ проти України та її наслідки – головна тема порядку денного.