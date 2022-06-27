G7 перекриватиме Росії шляхи для обходу санкцій і продовжить бюджетну підтримку України – заява

Країни «Групи семи» і надалі налаштовані продовжувати санкційний тиск на Росію – про це йдеться в заяві представництва Німеччини, яка наразі головує в G7.

«Ми віддані підтримці та посиленню міжнародного економічного та політичного тиску на режим президента Путіна та його прибічників у Білорусі, аби позбавити Росію економічних засобів для продовження загарбницької війни проти України. Ми продовжимо цілеспрямоване використання скоординованих санкцій для по мірі необхідності, діючи в унісон на кожному етапі», – йдеться в заяві.

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Країни G7 готові обмежити російські доходи, в тому числі від продажу золота. Вони також планують «продовжувати протидію ухиленню від санкцій та заміщенню».

У додатку до заяви представництво Німеччини перелічило основні принципи санкційного тиску:

заходи спрямовані на підтримку міжнародного права, яке захищає суверенітет та територіальну цілісність держав

заходи мають захищати базові гуманітарні потреби, не впливаючи на доступ до харчів, сільськогосподарської продукції, ліків, гуманітарної підтримки, а також «до розмаїтих та надійних джерел інформації»

санкції розроблені так, аби працювати протягом тривалого періоду, забезпечити стабільність на глобальних ринках та глобальної економіки, а також знизити побічні наслідки, зокрема, для найбільш вразливих країн

заходи розробляються у співпраці з партнерами по G7, аби посилити їхній вплив

вони застосовуються «гнучко й пропорційно, у відповідності до зміни обставин»

«Група семи» також повідомила про економічну підтримку України:

«Станом на сьогодні ми готові надати як гранти, або ж зобов’язалися надати й надали до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки в 2022 році, аби допомогти Україні закрити свої фінансові пробіли і надалі забезпечити базові послуги українському народу», – йдеться в повідомленні.

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За даними G7, загальна сума підтримки, наданої з 2014-го по 2021 рік, перевищує 60 мільярдів доларів. «Група семи» привітала також підтримку, яку Україні надають міжнародні фінансові інституції на кшталт Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

У замку Ельмау у Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

За даними ЗМІ, під час саміту може йти мова про аналог «плану Маршалла» для України. Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися країни «Сімки».