На саміті G7 очікують повідомлення США про системи ППО для України

Український президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів швидше надавали Україні зброю для захисту від російської агресії. На тлі нових обстрілів російськими ракетами Києва та інших українських міст Зеленський окремо наголошує на протиповітряній обороні (ППО).

«Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі», – сказав президент України Володимир Зеленський напередодні його виступу перед учасниками саміту «Групи семи» у Німеччині 27 червня.

Агентство Associated Press, посилаючись на поінформоване джерело, повідомляє, що Джо Байден оголосить, що Сполучені Штати сприятимуть наданню Україні систем NASAMS, розроблених Норвегією.

Системи NASAMS використовуються у Сполучених Штатах для захисту важливих об’єктів, зокрема Білого дому у Вашингтоні.

Німецький канцлер Олаф Шольц на початку місяця оголосив, що його країна передасть Україні ракетні системи IRIS-T, а також самохідні установки ППО Gepard, яких очікують у липні.

Байден назвав «варварством» масовані російські ракетні обстріли українських міст.

Американський президент наголосив, що російський президент Путін «розраховував, що НАТО і G7 розколяться, але цього не сталося і не буде».

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон застеріг про загрозу «втоми» західних країн і наголосив на потребі пояснювати суспільствам причини теперішніх економічних проблем, підштовхуваних руйнівними кроками Москви.