Блінкен розповів, чому Росія програє війну і як санкції з'їдають російську економіку

Недільні ракетні обстріли Києва та інших українських міст – це чергова спроба Росії налякати українців. Так коментує посилення російських обстрілів державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми бачимо час від часу, відколи Путін програв боротьбу за Київ і змушений був змістити свою увагу на східну та південну Україну, що вони запускають ракети, в основному, щоб тероризувати людей. Вони стріляють у житлові будинки. Є повідомлення, що вони влучили в дитячий садочок. Тут немає іншої мети, крім як спроба налякати українців», – зазначив американський дипломат.

Якщо брати до уваги стратегічні цілі Путіна, він уже зазнав поразки

В інтерв’ю американському каналу CNN в рамках саміту «Групи семи» глава зовнішньополітичного відомства США заявив, що стратегічно Путін уже зазнав поразки на війні в Україні.

«Давайте не плутати тактичне і стратегічне. Якщо брати до уваги стратегічні цілі Путіна, він уже зазнав поразки. Його стратегічна мета була - покінчити з українським суверенітетом та незалежністю, стерти її [Україну] з карти, приєднати до Росії. Тут вони програли. І суверенна та незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін», – сказав Ентоні Блінкен у розмові з американським журналістом Джейком Таппером.

Стратегічна теза – Путін не досягне успіху в тому, що він намагається досягти

Відступ українських військових із Сєвєродонецька та посилення ракетних обстрілів Блінкен називає тактичними військовими діями.

«У той же час зараз на сході України триває тактична жорстока боротьба проти російської агресії, українські сили відштовхують, ці лінії постійно змінюються, є здобутки то з одного боку, то з другого. Але що справді важливо – стратегічна теза, що Путін не досягне успіху в тому, що він намагається досягти», – наголошує держсекретар США.

Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали все необхідне, щоб відбити російську агресію

Блінкен висловив переконання, що країни НАТО під час саміту в Мадриді цього тижня продемонструють велику єдність і силу.

«Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, щоб відбити російську агресію», – запевнив Блінкен.

У неділю, 26 червня, країни «Групи семи» оголосили заборону на імпорт російського золота. За словами Блінкена, ці санкції значною мірою послаблять російську економіку.

«Це другий за прибутковістю експорт Росії після енергетики. Це близько 19 мільярдів доларів на рік. І переважко це експорт в межах країн «Групи семи». Не дати доступ до прибутку на 19 мільярдів доларів в рік – це значна річ», – коментує заборону експорту російського золота державний секретар США.

За словами Блінкена, санкції Заходу щодо Росії «мають драматичний ефект» на економіку країни.

Тисяча великих міжнародних компаній залишили Росію

«Ми вже бачимо прогнози, що російська економіка скоротиться на 8-15% наступного року», – аналізує держсекретар. За його словами, Кремль штучно наразі тримає курс рубля, втім, це їм обходиться у велику ціну.

Блінкен також пояснив накопичувальний ефект санкцій на російську економіку.

«Тисяча великих міжнародних компаній залишили Росію, – зазначає він. – Ще є товари, які лишились на полицях, коли вони покидали [країну], але вони закінчаться. І росіяни не матимуть змоги купувати речі, до яких вони звикли. Стандарти життя росіян знижуються. Ми бачимо витік мізків з Росії. 200 тисяч росіян, серед яких ті, що мають найкращу освіту, які працюють у найважливіших галузях, вони залишили країну. Багато іноземців, які працювали у важливих галузях, також залишили країну. Все це з часом буде накопичуватись і накопичуватись».

У неділю, 26 червня, у Німеччині почався триденний саміт «Групи семи». А наступного тижня, з 29–30 червня, у Мадриді відбудеться саміт НАТО.