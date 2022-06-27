НАТО посилить східний фланг через «пряму загрозу» з боку Росії – Столтенберґ

Північноатлантичний альянс збільшить чисельність своїх військ до «більше ніж 300 тисяч людей» у відповідь на неспровоковане вторгнення Росії до України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Про це він розповів перед початком саміту НАТО в Мадриді.

За словами Столтенберґа, Альянс вирішив посилити свої угруповання на східному фланзі до бригадного рівня.

«Ми посилимо нашу передову оборону... Ми трансформуємо Сили реагування НАТО і збільшимо кількість наших сил високої готовності до понад 300 000», – сказав Столтенберг журналістам.

Сили реагування НАТО наразі налічують близько 40 тисяч військовослужбовців.

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Мадридський саміт, який відбудеться 28-29 червня, також змінить формулювання НАТО щодо Росії, що вона вважає Москву стратегічним партнером. Цей текст датується 2010 роком. За словами Столтенберґа, цих слів не буде в новій стратегічній концепції, яку НАТО узгодить у Мадриді.

«Я очікую, що союзники чітко заявлять, що Росія становить пряму загрозу нашій безпеці, нашим цінностям, міжнародному порядку, заснованому на правилах», – заявив генеральний секретар.

Раніше іспанське видання El Pais повідомило, що країни НАТО на саміті в Мадриді можуть ухвалити рішення майже вдвічі збільшити кількість військовослужбовців альянсу, які зосереджені на його східному фланзі.