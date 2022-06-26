На саміті НАТО обговорять «найбільше розгортання» сил альянсу – El Pais

Країни НАТО на саміті в Мадриді, який відбудеться наступного тижня, можуть ухвалити рішення майже вдвічі збільшити кількість військовослужбовців альянсу, які зосереджені на його східному фланзі. Це буде найбільше розгортання сил НАТО з часів закінчення Холодної війни – на тлі війни Росії проти Україні. Про це пише із посиланням на джерела іспанська газета El Pais.



До російського вторгнення в Україну в країнах на східному фланзі НАТО було розміщено не більше 10 тисяч військовослужбовців союзу (не рахуючи військових самих цих країн). Після початку війни це число значно зросло, зокрема, до Польщі та Румунії було перекинуто кілька тисяч американських військових.



Однак на розгортання додаткових сил, як і раніше, існує низка обмежень – зокрема, в країнах Балтії мова формально йде не про постійну присутність військових НАТО, а про ротацію підрозділів.

Передбачається, що на саміті може бути ухвалено рішення розміщувати у східних країнах НАТО більші підрозділи, ніж зараз, зокрема у форматі бригад. Це дозволить збільшити кількість військових там майже вдвічі.



Як пише видання El Pais, під час саміту країни НАТО також обговорюватимуть нову стратегічну концепцію. У ній Росія вже не буде названа партнером, як зараз, а навпаки – буде позначена як загроза. Також передбачається, що жорсткішими стануть і формулювання щодо Китаю, про який буде сказано як про «геостратегічний виклик».



На саміті, мабуть, не обговорюватиметься питання про членство Фінляндії та Швеції, оскільки Туреччина, як і раніше, не зняла заперечення проти їхнього вступу до альянсу. Однією із тем стане підтримка України у війні з Росією. При цьому не очікується, що обговорюватимуться якісь кроки на шляху до вступу України до НАТО.