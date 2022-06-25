Ердоган все ще проти членства Швеції в НАТО і закликав Стокгольм до «конкретних дій»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свою позицію проти членства Швеції в НАТО, поки Стокгольм не вживе «конкретних дій» через занепокоєння Анкари.

Офіс президента Туреччини 25 червня заявив, що Ердоган сказав прем’єр-міністерці Швеції Магдалені Андерссон під час під час телефонної розмови, що «Швеція повинна вжити заходів щодо таких фундаментальних питань, як боротьба з тероризмом».

Анкара «хотіла б бачити зобов’язання з цих питань разом із конкретними і чіткими діями», – додав він.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО. Для їх приєднання потрібна згода всіх 30 нинішніх держав-членів.

Але президент Туреччини Ердоган висловився проти приєднання двох скандинавських країн через те, що він назвав їх підтримкою «терористичних організацій», посилаючись на заборонену «Робочу партію Курдистану» та сирійських курдів із «Загонів народної оборони», відомих за курдським скороченням YPG.

Давній член НАТО Туреччина особливо критикувала Швецію за поблажливість щодо Робочої партії Курдистану (PKK), яку Туреччина та її західні союзники зараховують до терористичних груп, і прихильників Фетхуллаха Гюлена, якого розшукують через невдалий переворот 2016 року.

Ердоган також висловив сподівання, що Швеція зніме ембарго на поставки зброї Туреччині, яке Стокгольм запровадив у 2019 році через військовий наступ Анкари в Сирії.

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