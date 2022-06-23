Естонія в разі вторгнення РФ буде «стерта з карти», якщо діятиме чинна стратегія НАТО – прем’єрка

Голова уряду Естонії Кая Каллас попередила про серйозні наслідки можливої агресії Росії проти країн Балтії, заявивши, що стратегія НАТО із захисту Естонії, Латвії і Литви, згідно з якою союзники прибудуть із підкріпленням лише після вторгнення, є застарілою.

За словами Каллас, Естонія буде «стерта з карти», а історичний центр її столиці зрівняється з землею за чинної стратегії НАТО із захисту балтійських країн від можливого нападу Росії.

Як заявила голова естонського уряду журналістам 22 черня, оборонні плани альянсу для трьох балтійських держав полягають у тому, щоб дозволити їх захоплення перед тим, як звільнити їх через 180 днів.

Зазначаючи, що минуло більше ніж 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прем’єр-міністерка Естонії наголосила: «Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури».

Як повідомляє Financial Times, Кая Каллас наполягає на виділенні підрозділу військ НАТО для кожної балтійської країни.

Назвавши план дій НАТО «втратити, а потім звільнити», вона сказала, що звірства, вчинені російськими військами в українському місті Буча, сталися приблизно через 80 днів після початку повномасштабного вторгнення. «Тепер усі бачать, що ця концепція захисту не працює», – наголосила Каллас.

Коментуючи слова Каллас, представник НАТО сказав, що альянс «має плани стримування загроз і захисту всіх союзників, але ми ніколи не вдаємося в оперативні деталі. Генеральний секретар пояснив, що посилення стримування та оборони буде одним із ключових рішень на саміті НАТО наступного тижня».

У НАТО додали: «Ми зробимо більше, щоб забезпечити захист кожного дюйма території союзників у будь-який час і від будь-якої загрози. Ми адаптуємо структуру сил НАТО з більшою кількістю сил у високій готовності. У нас також буде більше передових бойових формувань НАТО, щоб посилити бойові групи на сході».

Заяви прем’єрки Естонії прозвучали перед самітом НАТО в Мадриді, що відбудеться наступного вівторка, де альянс обговорюватиме плани оборони свого східного флангу на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну, включаючи те, як краще захищати країни Балтії.