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Естонія в разі вторгнення РФ буде «стерта з карти», якщо діятиме чинна стратегія НАТО – прем’єрка

Кая Каллас наполягає на виділенні підрозділу військ НАТО для кожної балтійської країни.

Голова уряду Естонії Кая Каллас попередила про серйозні наслідки можливої агресії Росії проти країн Балтії, заявивши, що стратегія НАТО із захисту Естонії, Латвії і Литви, згідно з якою союзники прибудуть із підкріпленням лише після вторгнення, є застарілою.

За словами Каллас, Естонія буде «стерта з карти», а історичний центр її столиці зрівняється з землею за чинної стратегії НАТО із захисту балтійських країн від можливого нападу Росії.

Як заявила голова естонського уряду журналістам 22 черня, оборонні плани альянсу для трьох балтійських держав полягають у тому, щоб дозволити їх захоплення перед тим, як звільнити їх через 180 днів.

Зазначаючи, що минуло більше ніж 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прем’єр-міністерка Естонії наголосила: «Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури».

Як повідомляє Financial Times, Кая Каллас наполягає на виділенні підрозділу військ НАТО для кожної балтійської країни.

Назвавши план дій НАТО «втратити, а потім звільнити», вона сказала, що звірства, вчинені російськими військами в українському місті Буча, сталися приблизно через 80 днів після початку повномасштабного вторгнення. «Тепер усі бачать, що ця концепція захисту не працює», – наголосила Каллас.

Коментуючи слова Каллас, представник НАТО сказав, що альянс «має плани стримування загроз і захисту всіх союзників, але ми ніколи не вдаємося в оперативні деталі. Генеральний секретар пояснив, що посилення стримування та оборони буде одним із ключових рішень на саміті НАТО наступного тижня».

У НАТО додали: «Ми зробимо більше, щоб забезпечити захист кожного дюйма території союзників у будь-який час і від будь-якої загрози. Ми адаптуємо структуру сил НАТО з більшою кількістю сил у високій готовності. У нас також буде більше передових бойових формувань НАТО, щоб посилити бойові групи на сході».

Заяви прем’єрки Естонії прозвучали перед самітом НАТО в Мадриді, що відбудеться наступного вівторка, де альянс обговорюватиме плани оборони свого східного флангу на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну, включаючи те, як краще захищати країни Балтії.

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