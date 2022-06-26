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Захід повинен зберігати єдність щодо України – Байден

«Путін від самого початку розраховував на те, що НАТО і G7 розколяться, але ми цього не зробили і не збираємося» – Джо Байден

Президент США Джо Байден наголошує на необхідності Заходу зберігати єдність у питанні протидії російській агресії.

«Ми повинні залишатися разом, тому що [президент Росії Володимир] Путін від самого початку розраховував на те, що НАТО і G7 розколяться, але ми цього не зробили і не збираємося», – сказав він.

Російську ракетну атаку на Київ він назвав «огидним варварством».

Вранці 26 червня житловий будинок у Києві зазнав російської ракетної атаки: одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, у тому числі 7-річна дівчинка та її мати, повідомив мер Віталій Кличко.

Удари по Києву 26 червня – перші за останні три тижні по столиці України – також пошкодили сусідній дитячий садок.

Ракетна атака на Київ: наслідки удару по житловій багатоповерхівці у центрі столиці (фоторепортаж)
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Ракетна атака на Київ: наслідки удару по житловій багатоповерхівці у центрі столиці (фоторепортаж)

Вранці 26 червня війська РФ обстріляли один з центральних районів Києва. Унаслідок  обстрілу загинула одна людина, постраждали шестеро, повідомив мер міста Віталій Кличко

Росія відкинула звинувачення, що її ракети вразили житловий район, заявивши, що повітряний удар завдано по заводу з виробництва зброї.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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