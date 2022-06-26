Захід повинен зберігати єдність щодо України – Байден

Президент США Джо Байден наголошує на необхідності Заходу зберігати єдність у питанні протидії російській агресії.



«Ми повинні залишатися разом, тому що [президент Росії Володимир] Путін від самого початку розраховував на те, що НАТО і G7 розколяться, але ми цього не зробили і не збираємося», – сказав він.

Російську ракетну атаку на Київ він назвав «огидним варварством».



Вранці 26 червня житловий будинок у Києві зазнав російської ракетної атаки: одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, у тому числі 7-річна дівчинка та її мати, повідомив мер Віталій Кличко.



Удари по Києву 26 червня – перші за останні три тижні по столиці України – також пошкодили сусідній дитячий садок.

Росія відкинула звинувачення, що її ракети вразили житловий район, заявивши, що повітряний удар завдано по заводу з виробництва зброї.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.