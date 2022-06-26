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Розгортання ефективної системи ПРО в Україні потрібно закріпити в стратегії НАТО – Резніков

Олексій Резніков пояснює, що якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні – це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста

Російські атаки по українських містах, які здійснюються з території Росії чи Білорусі, акваторії Каспійського та Чорного морів, є стратегічним викликом для безпеки усієї Європи, заявляє міністр оборони Олексій Резніков.

«Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин. Перша – це посилення санкцій. Щоб рф не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО. Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу», – написав він у фейсбуці.

Резніков наголошує, що умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати «демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста».

«Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями», – додає міністр.

Вночі та рано-вранці 25 червня був масований ракетний обстріл різних регіонів. Зокрема, на Житомирщині внаслідок ракетного удару загинув військовий, ще один був поранений. На Львівщині постраждали четверо людей. На Рівненщині через ракетний удар загинули чотири людини, є поранені.

Вранці та вдень 26 червня російські ракети атакували Київ, Черкаси, Одесу.

У Києві російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, внаслідок цього, за попередніми даними, загинула одна людина, ще шестеро поранені.

Ракетна атака на Київ: наслідки удару по житловій багатоповерхівці у центрі столиці (фоторепортаж)
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Ракетна атака на Київ: наслідки удару по житловій багатоповерхівці у центрі столиці (фоторепортаж)

Вранці 26 червня війська РФ обстріляли один з центральних районів Києва. Унаслідок  обстрілу загинула одна людина, постраждали шестеро, повідомив мер міста Віталій Кличко

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