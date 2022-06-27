Зеленський закликав лідерів G7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський звернувся в режимі відеоконференції до лідерів G7 із закликом долучитись до роботи над гарантіями безпеки для України, щоб унеможливити виникнення у майбутньому конфліктів, на кшталт нинішньої російської агресії.

Водночас він подякував державам «Великої сімки» за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення РФ, послідовну санкційну політику щодо Росії, а також наголосив на важливості рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.



«Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо», – зазначив Володимир Зеленський під час виступу у режимі відеоконференції на засіданні саміту лідерів «Групи семи».

Він також наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна і закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі.

У замку Ельмау у Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

За даними ЗМІ, під час саміту може йти мова про аналог «плану Маршалла» для України. Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися країни «Сімки».