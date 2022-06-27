G7 оголосить про нові санкційні зобов’язання щодо Росії – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні зустрінеться з лідерами країн «Групи семи» (G7) та президентом України Володимиром Зеленським для продовження роботи для підтримки України та «посилення безпрецедентних санкцій, аби притягнути президента Путіна до відповідальності». Про це заявила пресслужба Білого дому 27 червня.

«G7 опублікує заяву на підтримку України, до якої увійдуть нові санкційні зобов’язання, аби посилити наші економічні заходи проти Росії», – йдеться в заяві.

За даними адміністрації президента США, за останні кілька місяців експорт із цієї країни до Росії, в тому числі критично важливих для військової сфери технології, скоротився на близько 97%.

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Вашингтон очікує, що західні санкції позбавлять військово-промисловий комплекс Росії доступу до критичних компонентів та інших ресурсів для продовження війни.

«Сполучені Штати у співпраці з G7 виконають значні зобов’язання, в тому числі санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб, які долучаться до понад 1 тисячі вже підсанкційних; вживуть заходів щодо ухилення від санкцій, запровадивши санкції проти компаній у кількох країнах, які поповнять перелік із 300 об’єктів; запровадять мита на сотні російських продуктів, які коштуватимуть Росії мільярди доларів», – заявляє Білий дім.

Серед таких заходів:

обмеження проти російської військової продукції та ланцюжків постачання

використання мит на російські товари на користь Україні: із посиланням на президента Байдена Білий дім анонсує підвищення мит на 57 категорій російських товарів, що обійдеться Росії в 2,3 мільярда доларів

обмеження на доступ Росії до глобального ринку і подальші усунення шпарин для обходу санкцій

санкції проти відповідальних у порушенні прав людини, в тому числі воєнних злочинів

«значні зобов’язання» G7 щодо бюджетної та іншої допомоги Україні. «Група семи» зобов’язується допомогти Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджетного фінансування, сюди ж входить нещодавно ухвалення виділення 7,5 мільярдів доларів від США

«Лідери також візьмуть на себе безпрецедентні довгострокові зобов’язання щодо забезпечення безпеці України фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки стільки, скільки буде потрібно. Зобов’язання лідерів передбачатимуть підтримку надійної військової готовності та оборони України, у тому числі через своєчасне забезпечення сучасним оборонним обладнанням та передовими системами озброєння», – додає адміністрація Байдена.

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У замку Ельмау у Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

За даними ЗМІ, під час саміту може йти мова про аналог «плану Маршалла» для України. Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися країни «Сімки».