НАТО планує узгодити радикальний перегляд своїх бойових планів, щоб забезпечити кращий захист східного флангу альянсу, заявив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберґ.

У коментарі заявив Financial Times він наголосив, що новий військовий план, який буде узгоджений на щорічному саміті лідерів альянсу цього тижня, суттєво покращить його східну оборону, перемістивши фокус зі стримування будь-якого вторгнення на повну оборону союзницької території.

Він пообіцяв, що Росія не зможе захопити столицю Естонії Таллінн, «так само, як вони не змогли захопити місто Кіркенес на півночі Норвегії або Західний Берлін протягом Холодної війни».

«Ми ніколи не розкриваємо деталі оперативних планів, – сказав Столтенберг. – Але можу вас запевнити, що ми десятиліттями вміли захищати країни, що межують з Росією, коригуючи нашу присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це раніше і будемо робити це знову».

Раніше голова уряду Естонії Кая Каллас попередила про серйозні наслідки можливої агресії Росії проти країн Балтії, заявивши, що стратегія НАТО із захисту Естонії, Латвії і Литви, згідно з якою союзники прибудуть із підкріпленням лише після вторгнення, є застарілою.

За словами Каллас, Естонія буде «стерта з карти», а історичний центр її столиці зрівняється з землею за чинної стратегії НАТО із захисту балтійських країн від можливого нападу Росії.

Як заявила голова естонського уряду журналістам 22 червня, оборонні плани альянсу для трьох балтійських держав досі полягають у тому, щоб дозволити їх захоплення перед тим, як звільнити їх через 180 днів.

Заяви прем’єрки Естонії прозвучали перед самітом НАТО в Мадриді, що почнеться 28 червня, де альянс обговорюватиме плани оборони свого східного флангу на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну, включаючи те, як краще захищати країни Балтії.