Зеленський просить США допомогти визнати Росію спонсором тероризму

Росію необхідно визнати державою-спонсоркою тероризму – про це президент України Володимир Зеленський наголосив під час зустрічі зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем.

Окрім того, він обговорив з американським сенатором ситуацію на фронті, поглиблення двосторонньої взаємодії в оборонній сфері між Україною та США, посилення санкцій.

«Я щиро вдячний Президенту, Конгресу та всьому американському народові за масштабну безпекову й фінансову підтримку», – наголосив президент України.

Дещо раніше 27 червня Зеленський, виступаючи у режимі відеоконференції перед лідерами G7, закликав їх долучитись до роботи над гарантіями безпеки для України, щоб унеможливити виникнення у майбутньому конфліктів, на кшталт нинішньої російської агресії.

26 червня президент США Джо Байден наголосив на необхідності Заходу зберігати єдність у питанні протидії російській агресії, а російську ракетну атаку на Київ він назвав «огидним варварством».

Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин 24 червня підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.