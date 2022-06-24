Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму

23 червня, Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.

Голосування в комітеті не означає остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, – відповідне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому. Про це в ексклюзивному коментарі для «Голосу Америки» заявив член комітету з міжнародних відносин, сенатор-демократ Кріс Кунс.

«Поки що, це лише резолюція підтримана комітетом. Остаточне рішення має ухвалити адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням Росії як держави-спонсора тероризму», – пояснює сенатор-демократ від штату Делавер.

Водночас, за словами співголови комітету з міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря.

«Наступний крок – за державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, у Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому, я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря», – сказав Джеймс Ріш в ексклюзивному коментарі для «Голосу Америки».

За словами Ріша, він не має сумнівів, що атака на Україну є актом тероризму з боку російського президента Володимира Путіна.

Немає сумніву, що Росія на чолі з Путіним є державою-спонсором тероризму. Він воєнний злочинець

«Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків. Наочний приклад – Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він воєнний злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства. Усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. Він воєнний злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу – як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє», – заявив Ріш у коментарі для «Голосу Америки».

Підтримка резолюції в Комітеті Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин дозволяє в майбутньому винести документ на голосування в Сенаті.

Резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня, 2022 року. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

12 травня подібну резолюцію представили в Палаті представників США. Її авторами стали конгресмени – республіканець Джо Вілсон і демократ Тед Лі. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ.