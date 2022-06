ЄС та Британія заборонять страхування суден із російською нафтою – The Financial Times

Великобританія та Євросоюз домовилися про заборону страхування суден із російською нафтою. Як повідомила газета The Financial Times, таким чином перевізники російської нафти втратять доступ на британський ринок страхування Lloyd’s of London, що є найбільшим для морських перевезень.

Повідомляється, що це обмежить можливості Росії з експорту нафти-сирцю морем та змусить шукати інших страховиків.

За даними джерел The Financial Times, представники британського ринку страхових послуг виступали проти ембарго. Вони вказували, зокрема, що складно точно встановити походження нафти, яку перевозять судна, що виходять із російських портів. Там, наприклад, може бути нафта з Казахстану.

Заборона страхування морських перевезень російської нафти, як зазначає видання, може призвести до ще більшого зростання цін, які вже досягли максимуму за два місяці, перевищивши позначку 123 долари за барель марки Brent.

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії, до нього входить зокрема часткова заборона на експорт російської нафти. Він не стосується нафти, що поставляється трубопроводами. Проте імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.

Напередодні стало відомо, що деякі країни-члени ОПЕК розглядають можливість припинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. В ОПЕК обговорення пояснили тим, що європейські санкції та ембарго «починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти». За даними видання, видобуток нафти в Росії цього року скоротиться приблизно на 8%.