Зеленський – Радбезу: російську делегацію потрібно позбавити можливості маніпулювати ООН

Президент України Володимир Зеленський закликає позбавити російську делегацію можливості маніпулювати ООН.



«Статут ООН дає всі важелі, щоб вплинути на будь-якого порушника правил організації, на будь-якого агресора, на будь-яку державу терориста. Я закликаю вас скористатися цими важелями. Обов'язково. Обов'язково позбавити російську делегацію можливості маніпулювати ООН. Обов'язково робити неможливим перебування Росії в Радбезі, поки її терор продовжується», – сказав Зеленський, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН.

Президент наголошує, що усі дії Росії потрібні отримати юридичну оцінку.

«Обов'язково створити трибунал для розслідування усього, що наробили російські військові проти українців. І обов'язково на рівні ООН дати визначення поняттю державний тероризм. Усі дії Росії потрібні отримати юридичну оцінку. Глобальні санкції за те, що вона руйнує міжнародний правопорядок», – додав він.

Володимир Зеленський 5 квітня на засіданні Радбезу ООН заявив, що Росію треба усунути від блокування рішень Ради безпеки ООН щодо російської агресії, інакше організація має саморозпуститися. Однак Росія досі представлена в структурах організації.

Але 7 квітня Генеральна асамблея ООН призупинила роботу Росії у Раді з прав людини. З ініціативою виключення Росії з цієї структури ООН виступили Британія і США після повідомлень про те, що російські військові вбили сотні цивільних жителів у Бучі на Київщині.