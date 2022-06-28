Щоб статут ООН працював і його поважали, Росію потрібно виключити з Радбезу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і позбавити її повноважень в Генеральній асамблеї організації.

«Я закликаю вас позбавити державу-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це необхідно. Це справедливо. Це чесно. Росія не має права залишатися у Раді безпеки ООН. Цей шлях не занадто тернистий – як декому може здаватися – якщо виявити послідовність і належну політичну волю. Це єдино логічний шлях, щоб статут ООН працював і поважався всіма членами організації», – сказав Зеленський, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН.

За його словами, стаття 6 статуту ООН чітко свідчить, що будь-який член ООН, який порушує принципи, викладені у статуті, може бути виключений з організації рішенням Генеральної асамблеї за рекомендацією Ради безпеки.

«Хоча Росія порушує основні принципи ООН і міжнародного юридичного порядку, вона досі не притягнута до відповідальності на глобальному рівні, вона досі залишається в структурах ООН і навіть користується привілеями крісла постійного члена Радбезу ООН», – заявив Зеленський

Він наголосив, що Росія не має права брати участь в обговореннях і голосуванні ООН з питань війни в Україні.

Володимир Зеленський не вперше закликає ООН обмежити можливості Росії впливати на рішення організації. Зокрема 5 квітня на засіданні Радбезу ООН у режимі відеоконференції заявив, що Росію треба усунути від блокування рішень Ради безпеки ООН щодо російської агресії, інакше організація має саморозпуститися.