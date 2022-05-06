Рада безпеки ООН ухвалила першу заяву щодо України після початку повномасштабного вторгнення

Рада Безпеки ООН, в тому числі Росія, ухвалила коротку заяву, в якому висловила «глибоке занепокоєння з приводу підтримки миру та безпеки України». Це стало першою офіційною реакцією установи після вторгнення Росії в Україну.

У тексті, укладеному представниками Норвегії та Мексики та ухваленому 6 травня, не згадується «війна», «конфлікт» чи «вторгнення», як багато членів Ради називають військові дії Росії, або «спеціальна військова операція», як їх називає сама Москва.

«Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримки миру і безпеки України… Рада Безпеки нагадує, що всі держави-члени взяли на себе, відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, зобов’язання вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами», – йдеться в заяві.

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Орган також висловив «рішучу підтримку» зусиллям генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріна в пошуку мирного рішення. Рада також вимагає від очільника ООН знову поінформувати її про ситуацію «в належні терміни».

25 лютого Росія ветувала проєкт резолюції Ради Безпеки, яка висловила б жаль з приводу вторгнення Москви до України. Тоді Китай, Об’єднані Арабські Емірати та Індія утрималися від голосування.

Для ухвалення резолюції ради потрібно дев’ять голосів «за» і відсутність вето з боку США, Росії, Китаю, Франції чи Великобританії.

Генеральна асамблея з 193 членів, в якій жодна країна не має права вето, переважною більшістю ухвалила дві необов’язкові до виконання резолюції щодо війни Росії проти України.

Зокрема, Генасамблея висловила жаль з приводу агресії, вимагаючи від російських військ припинити боротьбу та залишити територію сусіньої держави. Асамблея також розкритикувала Росію за створення «жахливої» гуманітарної ситуації.