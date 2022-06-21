Зеленський: дії Росії – аргумент для погодження сьомого пакета санкцій

Президент України Володимир Зеленський каже, що сьомий пакет санкцій Європейського союзу потрібен якнайшвидше. За його словами, на цьому він наголошує на всіх переговорах із європейськими лідерами.

«У всіх переговорах незмінно наголошував: сьомий пакет санкцій Євросоюзу потрібен якнайшвидше», – сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок увечері.

Він додав: «Росія має відчути постійне посилення тиску за війну, за свою агресивну антиєвропейську політику».

«Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій», – сказав Зеленський.

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії. Передбачена ним часткова заборона на експорт російської нафти не стосується однак нафти, що постачається трубопроводами. Українська влада наполягає, що потрібен сьомий, ще потужніший санкційний пакет, зокрема із газовим ембарго.