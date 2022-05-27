Зеленський сподівається, що на саміті G20 не буде Росії

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Великої двадцятки» і сподівається, що захід відбудеться без участі Росії.

«Я вдячний Президенту Індонезії за запрошення на саміт «Великої двадцятки» восени. Я прийняв це запрошення», – заявив він під час свого звернення до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia.

Володимир Зеленський також висловив впевненість, що до цього саміту «світ розв'яже велику проблематику», пов'язану із продовольчою кризою.

«Маємо не допустити масштабного голоду. Маємо зупинити масові вбивства та репресії. Маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу та загравання із загрозою від хімічної чи біологічної зброї. І я вірю, що на цьому саміті будуть тільки держави-друзі, держави-партнери, і не буде будь-яких окупантів», – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 27 квітня, що отримав запрошення відвідати саміт «Групи 20» від президента Індонезії – країни, яка проводитиме подію цього року.

Водночас президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію.

Західні країни вимагали від Відодо відмовити Росії в запрошенні на саміт G20 через її повномасштабне вторгнення до України, проте Джакарта наполягає на своїй «безсторонній позиції».

Сполучені Штати відповіли на заяви Індонезії, заявивши, що світ не може мати справу з Росією так само, як до вторгнення.

Індонезія, як і більшість найбільших економік, що розвиваються, намагаються зберегти нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.

Відодо заявив, що Індонезія не надсилатиме зброю Україні на прохання Зеленського, натомість запропонував гуманітарну допомогу.

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Саміт «Групи 20» планується в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія.

G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.