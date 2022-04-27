Зеленський повідомив, що президент Індонезії запросив його на саміт G20

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення відвідати саміт «Групи 20». За його словами, його озвучив президент Індонезії Джоко Відодо під час розмови 27 квітня.

Зеленський подякував Відодо за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема, за «чітку позицію в ООН». Він зазначив, що сторони також обговорили питання харчової безпеки.

«Вдячний за запрошення на саміт G20», – зазначив Зеленський.

Відодо наразі не коментував розмову.

Саміт «Групи 20» планується в провінції в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія, яка наразі головує в G20.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила на початку квітня, що Росія має бути виключена з клубу 20-ти найбільших економік світу G20, і попередила, що її країна бойкотуватиме «низку зустрічей» у форматі G20, якщо на них з’являться російські представники.

G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.