У Комітеті закордонних справ США відреагували на розслідування «Схем» про армію РФ та «Газпромбанк»

Співголова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш відреагував на розслідування журналістів програми «Схеми» про те, як російські військовослужбовці отримують зарплату і «бойові» виплати за війну в Україні через «Газпромбанк», який уникнув санкцій Заходу. Він закликав США та ЄС «закрити такі очевидні лазівки».



«Це важливе розслідування Радіо Свобода та команди «Схем». Це ще більший доказ того, що купівля російського газу не просто дає Путіну важелі впливу, це – в буквальному сенсі оплата його солдатам в Україні. США та ЄС зобов’язані закрити такі очевидні лазівки», – сказав Ріш.



Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також прокоментував розслідування «Схем», закликавши відключити російський «Газпромбанк» від SWIFT.

Російські військовослужбовці отримують зарплату та «бойові» виплати за війну в Україні через «Газпромбанк», який досі уникнув західних санкцій, йдеться в оприлюдненому напередодні розслідуванні журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода), які встановили численних військовослужбовців з різних військових частин РФ, що беруть участь у бойових діях на території України та отримують за це гроші саме в «Газпромбанку», та довели системність співпраці фінустанови, що не є підсанкційною, з Міноборони РФ.

Підтвердження таких виплат «Схеми» знайшли, зокрема, за допомогою групи в соцмережі «Вконтактє», де дружини військовослужбовців РФ обговорюють своєчасність фінансових нарахувань чоловікам за «спецоперацію» в Україні.

З’ясувалося, що принаймні частина виплат зарплат і «бойових» йде через зарплатні проєкти підрозділів армії у «Газпромбанку». При цьому, це єдиний великий банк Росії, щодо якого ЄС та США досі не ввели масштабних санкцій, через те, що країни Європи розраховуються через цього за російську нафту та газ.



27 червня Джим Ріш мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де обговорив ситуацію на фронті, поглиблення двосторонньої взаємодії в оборонній сфері між Україною та США, посилення санкцій. Під час зустрічі Зеленський заявив про необхідність визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.