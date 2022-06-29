Кулеба закликав відключити «Газпромбанк» від SWIFT після розслідування «Схем»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав відключити російський «Газпромбанк» від SWIFT після того, як журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) у розслідуванні встановили, що російські військовослужбовці отримують зарплату і «бойові» виплати за війну в Україні через цю фінустанову.

«Українські журналісти-розслідувачі виявили, що російський «Газпромбанк» використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським військам, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. На «Газпромбанк» потрібно накласти санкції та відключити від SWIFT», – написав Кулеба у твітері ввечері 29 червня.

Російські військовослужбовці отримують зарплату та «бойові» виплати за війну в Україні через «Газпромбанк», який досі уникнув західних санкцій, йдеться в оприлюдненому напередодні розслідуванні журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода), які встановили численних військовослужбовців з різних військових частин РФ, що беруть участь у бойових діях на території України та отримують за це гроші саме в «Газпромбанку», та довели системність співпраці фінустанови, що не є підсанкційною, з Міноборони РФ.

Підтвердження таких виплат «Схеми» знайшли, зокрема, за допомогою групи в соцмережі «Вконтактє», де дружини військовослужбовців РФ обговорюють своєчасність фінансових нарахувань чоловікам за «спецоперацію» в Україні.

З’ясувалося, що принаймні частина виплат зарплат і «бойових» йде через зарплатні проєкти підрозділів армії у «Газпромбанку». При цьому, це єдиний великий банк Росії, щодо якого ЄС та США досі не ввели масштабних санкцій, через те, що країни Європи розраховуються через цього за російську нафту та газ.