Участь України в саміті G20 залежатиме від «складу учасників» – Зеленський на зустрічі з Відодо

Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві 29 червня президента Індонезії Джоко Відодо. Поміж іншого сторони обговорили участь України в саміті «Групи 20», в якій Індонезія наразі головує, передає Офіс президента.

За повідомленням, Відодо особисто запросив Зеленського до участі.

«Сприяння головуючого та учасника «двадцятки» надзвичайно важливе для відновлення миру. І я вдячний вам, пане Президенте, за особисте запрошення взяти участь у саміті «Групи двадцяти» і, звичайно, приймаю це запрошення. Участь України залежатиме від безпекової ситуації в країні й від складу учасників», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, як передає ОП, сторони домовилися започаткувати безвізовий режим між двома країнами.

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Відодо, зі свого боку, заявив, що його візит до України має «винятково миротворчу» мету.

У квітні стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо не скасував запрошення Путіна на саміт «Групи 20», який відбудеться на острові Балі, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений.

27 червня помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що формат участі голови Кремля наразі уточнюється, попередньо, Путіна запросили взяти участь особисто.