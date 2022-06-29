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Президент Індонезії Відодо їде до Києва

Відодо прибуде в столицю України потягом із Польщі

Президент Індонезії Джоко Відодо їде до Києва, він повідомив про це у своєму твітері.

Відодо прибуде в столицю України потягом із Польщі.

За словами президента Індонезії, він і команда, яка їде з ним, «почали миротворчу місію з добрих намірів».

Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт «Групи 20» (G20).

У квітні стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо не скасував запрошення Путіна на саміт «Групи 20», який відбудеться на острові Балі, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений.

Напередодні помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що формат участі голови Кремля наразі уточнюється, попередньо, Путіна запросили взяти участь особисто.

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