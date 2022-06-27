Помічник Путіна підтвердив, що той візьме участь у саміті G20

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення президента Індонезії долучитися до саміту «Групи 20» – про це повідомляють російські медіа з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.

«Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається», – заявив він.

За його словами, формат участі наразі уточнюється. Попередньо, Путіна запросили взяти участь особисто.

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«Вони (індонезійська сторона – ред.) поки запрошують у очному форматі. Ще часу багато. Сподіваюся, що пандемія дозволить провести цю подію в очному форматі», – сказав Ушаков.

У квітні стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо не скасував запрошення Путіна на саміт «Групи 20», який відбудеться на острові Балі у листопаді 2022 року, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений.