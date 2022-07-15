У МЗС України відреагували на заяви Орбана, що Європа «вистрілила собі в легені» санкціями проти РФ

В Україні не погоджуються із твердженням про неефективність міжнародних санкцій проти РФ, заявив Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ у коментарі Радіо Свобода, коментуючи заяви прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана, що Європа «вистрілила собі в легені» санкціями проти РФ.

«Нагадаю, що вони (санкції – ред.) були запроваджені у відповідь на розпочату Росією повномасштабну війну проти нашої держави, яка вже забрала десятки тисяч життів українців, залишила в руїнах сотні тисяч об’єктів критичної інфраструктури та змусила мільйони людей залишити свої домівки. Санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії. В Кремлі створили газову кризу в Європі, аби підірвати добробут в європейських країнах. Прем’єр-міністр Угорщини має закликати не до відміни санкцій проти Росії в той час, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей в Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки до нарощування ефективних кроків зі стримування російської агресивної політики», – заявив Олег Ніколенко.

Він додав: «Важливо дивитися правді в очі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише примусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності можна ґарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя».

«У цьому контексті ми закликаємо партнерів до якнайшвидшого ухвалення сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування об’ємів постачання важкого озброєння для української армії», – наголосив представник МЗС.

Раніше в інтерв’ю агенції Reuters прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкціями проти РФ «європейська економіка вистрілила собі в легені, і вона задихається». Він сказав: «Санкції не допомагають Україні, проте вони шкідливі для європейської економіки, і якщо так продовжуватиметься, вони уб’ють європейську економіку».

Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже шість пакетів санкцій щодо Росії. 21 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського союзу потрібен якнайшвидше.