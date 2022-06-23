У Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів газу

На тлі скорочення поставок газу з Росії влада Німеччини оголосила режим тривоги – другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері, заявив у Берліні 23 червня міністр економіки ФРН Роберт Габек.

Газ зараз є «дефіцитним товаром у Німеччині», сказав Габек.

«Незважаючи на те, що запаси газу на даний момент ще можна закуповувати на ринку та зберігати, ситуація серйозна, і прийде зима», – додав він.

Перший рівень аварійного плану – режим раннього попередження – був оголошений ще наприкінці березня у зв’язку з масштабним вторгненням Росії в Україну.

Другий рівень – режим тривоги – запроваджується у разі перебоїв у газопостачанні чи надзвичайно високого попиту на газ. У той самий час цьому етапі передбачається, що ринок здатний впоратися з цими проблемами самостійно, без вжиття заходів неринкового характеру. Наприклад, коли постачальники газу отримують право перекладати різко зростаючі ціни прямо на споживачів.

Як пише Financial Times із посиланням на джерела в уряді ФРН, під приводом літнього технічного обслуговування газопроводу «Північний потік» російський «Газпром» може повністю припинити постачання газу до Німеччини. Подібна ситуація, на думку співрозмовників, може взимку спровокувати в країні енергетичну кризу.

Незважаючи на те, що це регулярна технічна процедура і раніше «Газпром» компенсував простій «Північного потоку» на час ремонту зростанням поставок іншими трубопроводами, поки російський концерн не бронює вільні потужності і не збільшує прокачування через Україну.

Скорочення постачань у Німеччину «Північним потоком», обсяги якого в середньому оцінюються в 50-60 відсотків, було оголошене «Газпромом» у середині червня. Зниження експорту в російській компанії пояснили проблемами з турбінами для перекачування газу концерну Siemens, які через санкції не можуть забрати після ремонту із заводу в Канаді.

У Берліні вважають рішення політичним і заявляють про тиск на ЄС.

Росія вже рік поступово урізає постачання газу до ЄС, але цього тижня вони впали до небаченого за останні десятиліття рівня – близько 100 мільйонів кубометрів на добу. Ще у травні «Газпром» постачав 250 мільйонів на добу, а три роки тому – 500 мільйонів.

Перед найбільшою з 1970-х років енергетичною кризою європейські споживачі російського природного газу розробляють плани відновлення роботи вугільних електростанцій, а також збираються нормувати споживання газу – спочатку добровільно, а потім примусово. За оцінками європейських та німецьких чиновників, дефіцит енергоносіїв відчуватиметься щонайменше три роки.

Кремль заперечує роль в енергетичній кризі та називає чотириразове зростання цін на газ у Європі за останній рік наслідком реформи енергетичного ринку ЄС і західних санкцій проти Росії.