Постачання російського газу в Європу через Україну знизилося до 41,4 млн кубометрів – «Газпром»

Російський «Газпром» заявив, що його поставки газу в Європу через Україну через пункт «Суджа» впали до 41,4 мільйона кубометрів 18 червня з 41,9 млн кубометрів напередодні.

Заявка на поставку газу через інший великий пункт – «Сохранівку» – була відхилена Україною, заявив речник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Газпром» 15 червня скоротив поставки природного газу до Німеччини після того, як заявив, що німецька Siemens затримала ремонт компресорних установок на станції газопроводу «Північний потік-1». Берлін назвав цей крок «політичним» і приводом для того, щоб посіяти невизначеність і підвищити ціни.

Італійський енергетичний гігант Eni також повідомив про проблеми, заявивши, що 16 червня він отримує лише 65 відсотків газу, замовленого у «Газпрому».

Скорочення поставок збіглися з візитом в Україну лідерів Франції, Німеччини, Італії і Румунії. Вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, а потім підтримали «негайне» надання Україні статусу кандидата в ЄС.