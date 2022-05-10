Україна більше не відповідає за транзит російського газу до Європи через окуповані території – «Нафтогаз»

Україна більше не несе відповідальність за безпеку транзиту газу з Росії до Європи через окуповані території – про це заявили в національній енергетичній компанії «Нафтогаз» 10 травня.

При цьому йдеться про одну третину загального обсягу транзиту до Європи.

Як стверджує пресслужба «Нафтогазу», компанія надіслала російському монополісту «Газпром» офіційного листа, яким повідомила про «настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через газовимірювальну станцію «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію (КС) «Новопсков», що знаходяться на окупованій території».

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«При цьому «Газпрому» було запропоновано перенести відповідні обсяги транзиту на фізичну точку з’єднання «Суджа», яка знаходиться на контрольованій Україною території. Перекидка транзитного потоку не вимагає від російської сторони жодних доплат, технічних перепон для такого кроку також немає. І таким чином Росія могла зберегти транзит і виконати свої зобов’язання перед європейськими партнерами», – йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Як додають у компанії, Київ може гарантувати безпеку транспортування газу тільки на підконтрольній йому території.

При цьому, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що російський газовий концерн не отримав «жодних підтверджень» обставин форс-мажору, на які послалася українська сторона.

Купріянов також сказав, що у Москві не бачать жодних перешкод для продовження роботи у колишньому режимі. Перенесення обсягів на точку «Суджа» у «Газпромі» назвали технологічно неможливим рішенням.

У березні голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що транзит російського газу в Європу через Україну триває в звичайному режимі, попри війну, і Москва все ще оплачує послуги «твердою валютою».