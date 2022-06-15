«Газпром» зупинив ще одну турбіну «Північного потоку»

Російський «Газпром» зупиняє експлуатацію ще однієї газотурбіни Siemens на компресорній станції «Портова», повідомила компанія у своєму офіційному телеграм-каналі.

Це приведе до чергового зниження експорту газу газопроводом «Північний потік» до Німеччини. Якщо в травні добовий обсяг прокачування газу «Північним потоком» становив 170 мільйонів кубометрів, то тепер «Газпром» зможе експортувати не більше ніж 67 мільйонів кубометрів на добу.

Раніше стало відомо про зупинку «Газпромом» першої турбіни на станції «Портова» і зниження прокачування газу до 100 мільйонів кубометрів; сьогодні компанія, за її повідомленням, «була змушена» зупинити другу з чотирьох турбін.

За словами представників «Газпрому», зупинки турбін викликані неможливістю їхньої безпечної експлуатації та ремонту. Їх обслуговувала фірма-виробник – німецька компанія Siemens. Після того, як Євросоюз наклав на Росію економічні санкції через повномасштабну війну проти України, Siemens згорнула співпрацю з Росією. Газові турбіни, які відправляли на техобслуговування до Канади, не повернули «Газпрому».

Німеччина до масштабного російського вторгнення отримувала з Росії понад 50 відсотків всього природного газу, який імпортує. Влада заявила про необхідність позбавлення від енергетичної залежності, однак визнає, що для цього необхідно кілька років. Росія продовжує постачання газу до більшості країн ЄС, проте на тлі повномасштабної війни та неясних перспектив майбутніх поставок ціни на паливо залишаються стабільно високими, що багато в чому сприяло зростанню інфляції в ЄС.

Трансбалтійський газопровід «Північний потік» протяжністю 1224 кілометри та потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік ввели в експлуатацію у листопаді 2011 року.