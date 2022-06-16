Зеленський: підвищення цін на газ у Європі – це спроба Росії «вдарити по європейцях»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підвищення ціни на газ в Європі. У вечірньому зверненні він висловив думку, що воно «зовсім не випадково» відбувається саме зараз.

«Росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях. «Газпром» просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності», – закликав голова держави.

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За його словами, під час зустрічі з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії в Києві сторони обговорили підготовку нового санкційного пакету проти Росії, а також про подолання продовольчої кризи.

Зеленський також зазначив, що завтра й післязавтра очікує «багато новин для України». 17 червня Європейська комісія розгляне надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському союзі.

«Я вірю, що позитивних. Дуже вірю. Вкотре підкреслю, що все це можливо передусім завдяки нашим героям, завдяки кожному й кожній, хто захищає нас від російських військ», – зазначив він.

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Російський «Газпром» повідомив 15 червня, що зупиняє експлуатацію ще однієї газотурбіни Siemens на компресорній станції «Портова». Раніше стало відомо про зупинку «Газпромом» першої турбіни на станції «Портова» і зниження прокачування газу до 100 мільйонів кубометрів.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав кроки «Газпрому» «політичним, а не технічно виправданим рішенням».