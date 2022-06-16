Ізраїль та Єгипет постачатимуть газ до країн ЄС

Євросоюз, Ізраїль та Єгипет підписали угоду про постачання ізраїльського природного газу до країн ЄС через єгипетські термінали.

«Відомо, що війна Росії проти України виявила залежність Євросоюзу від російських енергоносіїв, і ми хочемо позбутися цієї залежності, – наголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час церемонії підписання угоди, передає агенція Associated Press.

Угода діятиме протягом трьох років. Потім її автоматично буде продовжено ще на два роки.

Повідомляється, що торік частка імпорту російського газу до країн ЄС становила 40%. Євросоюз має намір надати фінансову та технологічну допомогу Ізраїлю та Єгипту у розвитку їх газодобувних та газопереробних галузей.