«Газпром» попередив Європу про можливі форс-мажори з поставками газу – ЗМІ

Російський «Газпром» повідомив клієнтам у Європі, що не може гарантувати постачання газу через «надзвичайні обставини, що не залежать від нього», повідомляють Reuters і Bloomberg із посиланням на лист компанії.

Йдеться про постачання газу до Німеччини та за її межі через трубопровід «Північний потік-1». За даними агентств, лист «Газпрому» надійшов чотири дні тому, але стосувався поставок, починаючи ще з 14 червня.

Представник консалтингової компанії Energy Aspects Тревор Сікорскі заявив Bloomberg, що оголошення про форс-мажор заднім числом може свідчити про те, що «Газпром» не планує 21 липня відновлювати постачання газу «Північним потоком-1». Цього дня має завершитися планове техобслуговування газопроводу.

Серед отримувачів листа – найбільший імпортер російського газу Німеччини Uniper. Компанія повідомила, що офіційно відхилила заяву «Газпрому», вважаючи її необґрунтованою. Попередження про форс-мажори також отримав найбільший німецький виробник електроенергії RWE.

Однак австрійська нафтогазова група OMW заявила, що очікує відновлення поставок «Північним потоком-1», як і планувалося раніше.

Влада країн Європи побоюється, що Росія може шантажувати інші країни постачанням газу, вимагаючи зняти санкції. У Москві це заперечують.

З 16 червня російський «Газпром» знизив поставки газопроводом «Північний потік» на 60%, пояснивши це затримкою газоперекачувальних агрегатів, які через санкції застрягли в Канаді.

11 липня постачання «Північним потоком» було припинене. Офіційно – через планове технічне обслуговування.

17 липня відремонтовану газову турбіну Siemens Energy відправили з Канади до Німеччини.

Україна закликала Канаду не повертати турбіни, звинувачуючи Росію в «шантажі». Київ виступає за повну відмову країн ЄС від постачання російського газу.