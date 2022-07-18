Канада повернула Німеччині російську турбіну – ЗМІ

Канада 17 липня відправила до Німеччини відремонтовану російську турбіну, яка використовується для подачі газу газопроводом «Північний потік» з Росії до Німеччини, повідомляє видання «Комерсант».



За даними видання, турбіна доставляється до Німеччини літаком. Далі на поромі та сушею через Гельсінкі на компресорну станцію «Портова» біля селища Торфянівка Ленінградської області.



Видання пише про можливі затримки під час проходження митних процедур. Тому орієнтовно на компресорну станцію турбіна прибуде 24 липня, ще кілька днів займе налагодження обладнання. Таким чином, пише «Комерсант», турбіна має бути готовою до роботи на початку серпня.



«Газпром» тим часом досі не підтвердив, що збільшить прокачування газу «Північним потоком», як тільки отримає відремонтовану турбіну. Російський концерн чекає від Siemens письмової гарантії можливості безпечно транспортувати та ремонтувати інше обладнання.



У червні «Газпром» пояснив різке скорочення поставок газу в Європу рішенням канадської влади не повертати до Росії газові турбіни Siemens, які перебували в Канаді на ремонті. Пізніше після прохання з боку Берліна Оттава вирішила повернути турбіну.



Україна закликала Канаду не повертати турбіни, звинувачуючи Росію в «шантажі». Київ виступає за повну відмову країн ЄС від постачання російського газу.