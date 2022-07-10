Остання домовленість Канади і Німеччини зміцнить почуття безкарності Москви – МЗС

Міністерство закордонних справ України «глибоко розчароване» рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін «Північного потоку-1».

«Остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення – це підлаштування санкційного режиму під забаганки росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок – зміцнить почуття безкарності москви», – йдеться у заяві міністерства.

У відомстві наголошують, що РФ може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії.

«По-перше, компресорна станція Північного потоку-1 обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна перебуває зараз в Канаді. Однак за рішенням «Газпрому» зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу», – пояснюють у міністерстві.

Українські дипломати додають, що Росія могла продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком-1» є неможливим – наприклад, використовуючи маршрути транспортування газу через Україну або Польщу.

«Таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування. Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам росії все одно було ухвалене», – наголошують в українському дипломатичному відомстві.

У МЗС попереджають, що передача турбіни «Північного потоку-1» дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи, і закликають уряд Канади скасувати це рішення.

9 липня стало відомо, що Канада зробить виняток із санкцій і поверне Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». Водночас, як заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі, Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них промислове виробництво.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Канади планує вивести з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік». Вона була доставлена в країну з Росії для ремонту, але зараз повернути її неможливо через запроваджені проти Москви обмеження. З проханням зробити виняток до Оттави звернувся уряд Німеччини.

Минулого місяця «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія використовує фактор цієї турбіни для обґрунтування зменшення потужностей «Північного потоку-1», але це «абсолютний шантаж». За словами українського міністра, йдеться не про те, що ця турбіна не дає можливості прокачувати необхідні обсяги газу, а про те, що Росія створює прецедент того, що санкції можуть мати винятки.

І Канада, і Німеччина декларують підтримку Україні і засуджують російську агресію.