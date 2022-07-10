Директор «Оператора ГТС»: Канада піддалась тиску Росії і створила «поганий прецедент»

Гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон рішення Канади зробить виняток із санкцій і повернути Німеччині російську турбіну «поганий прецедентом».



«На жаль, Канада піддалась тиску та вирішила повернути турбіну «Газпрому». Це дуже поганий прецедент винятку з санкцій. Але логіка такого рішення зрозуміла. Канада повертає турбіну і очікується, що Газпром повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн м3 на добу). Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 дол за тис м3», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Але, як вважає Сергій Макогон, навіть після повернення турбіни «Газпром» знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС».

«Тому що навіть без цієї турбіни у «Газпрома» є можливість значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу 90 млн м3 на добу та через Україну «Газпром» використовує тільки 40% від заброньованих та сплачених потужностей, а це ще 70 млн м3 на добу. Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання «Газпрому» продовжувати шантажувати Європу», – додав він.



Гендиректор «Оператора ГТС України» вепвнений, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у найближчому майбутньому взагалі перестане купувати російський газ.

9 липня стало відомо, що Канада зробить виняток із санкцій і поверне Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». Водночас, як заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі, Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них промислове виробництво.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Канади планує вивести з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік». Вона була доставлена в країну з Росії для ремонту, але зараз повернути її неможливо через запроваджені проти Москви обмеження. З проханням зробити виняток до Оттави звернувся уряд Німеччини.

Минулого місяця «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія використовує фактор цієї турбіни для обґрунтування зменшення потужностей «Північного потоку-1», але це «абсолютний шантаж». За словами українського міністра, йдеться не про те, що ця турбіна не дає можливості прокачувати необхідні обсяги газу, а про те, що Росія створює прецедент того, що санкції можуть мати винятки.